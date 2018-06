Oito Mulheres e Um Segredo

Horários válidos até o dia 13 de junho:

Dublado (2D): 14h30, 19h15 e 21h30

* N√£o h√° exibi√ß√Ķes na segunda-feira.

Sinopse:

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean (Sandra Bullock) planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Gênero: Comédia, Ação

Classificação: 14 anos

Elenco: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna

Duração: 1h50

