OperaÃ§Ã£o Natal tem Dwayne Johnson e Chris Evans no elenco

🎅🍿 “Opera√ß√£o Natal” chegou aos cinemas com um elenco de peso, que inclui Dwayne Johnson e Chris Evans. No filme, os dois precisam se juntar para resgatar o Papai Noel.

O filme traz uma mensagem de perdão e recomeços, mas também bastante aventura, como é comum nos filmes dos dois astros. Não deixe de assistir na telona do Cineplus. Confira a programação e garanta agora o seu ingresso para este final de semana.

Opera√ß√£o Natal √© um longa do diretor Jake Kasdan com os astros Dwayne Johnson, o famoso The Rock, Chris Evans, famoso por sua interpreta√ß√£o como Capit√£o Am√©rica nos filmes da franquia Marvel, e Lucy Liu, que tem destaques como Kill Bill e As Panteras em sua filmografia. Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da For√ßa Tarefa (ELF), Callum Drift (Dwayne Johnson), dever√° fazer uma parceria com o mais famoso ca√ßador de recompensas do mundo, Jack O’Malley (Chris Evans), para salvar o Natal de diversas crian√ßas e adultos ao redor do mundo. Isso porque a v√≠tima do sequestro foi ningu√©m mais e ningu√©m menos que o Papai Noel e essa dupla din√Ęmica n√£o o recuperar a tempo, o Natal estar√° perdido. Essa com√©dia de a√ß√£o e aventura contagiante tem quatro quadrantes e √© aberto um universo totalmente novo para explorar dentro desse g√™nero de f√©rias natalinas.

Gênero: Ação, Aventura, Comédia, Família

Classificação: 12 anos

Duração: 2h13

Trailer: