Paulo Gustavo pretendia fazer um show no Cineplus Emacite

Durante a gravação de um filme, Paulo Gustavo recebeu com muita gentileza o diretor geral da rede Cineplus, Milton Durski (Miltinho). O ator foi muito simpático e atencioso.

Paulo Gustavo ficou encantado e empolgado para realizar um show no Cineplus de Mafra-SC quando o Miltinho mostrou fotos do cinema para ele.

O ator iria consultar a agenda de 2020 para então marcar uma data, mas infelizmente a pandemia suspendeu este projeto que seria uma atração incrível para Mafra-SC e região.

A pandemia da Covid-19 está acabando com sonhos de muitas pessoas, além de tirar a vida de pessoas queridas, como foi o caso de Paulo Gustavo, que faleceu nesta terça-feira vítima da doença.

O Cineplus se solidariza com os familiares e fãs de Paulo Gustavo, que deixou várias pessoas felizes no cinema com o seu incrível talento. Seremos sempre gratos!

A rede apoia a campanha de vacinação e torce para que todas as pessoas recebam a vacina o mais breve possível.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos em decorrência da covid-19

Morreu nesta terça-feira (4), aos 42 anos, o ator e comediante Paulo Gustavo em decorrência da covid-19. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março.