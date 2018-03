Horários válidos para sábado e domingo:

Dublado (2D): 14h30

* Não há exibições na segunda-feira.

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor (Domhnall Gleeson), com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea (Rose Byrne).

Gênero: Família

Classificação: Livre

Elenco: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, James Corden

Duração: 1h35

Trailer: