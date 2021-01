PinÃ³quio estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Conhe√ßa a verdade sombria por tr√°s do cl√°ssico que marcou gera√ß√Ķes. A partir da quinta-feira no Cineplus √†s 17h30.

A Imagem Filmes divulgou um novo teaser da sua versão sombria de Pinóquio, que chegará aos cinemas nesta semana. O filme é dirigido por Matteo Garrone e estrelado por Roberto Benigni.

A nova adaptação da Imagem Filmes terá um tom bem diferente da clássica animação da Disney. Pinóquio terá um clima de terror, recheado de mistérios e criaturas estranhas, além de ser acompanhado de uma sinistra trilha sonora, como podemos conferir no teaser.

O vídeo traz Gepetto, interpretado por Benigni, criando seu boneco de madeira, que ganha vida e passa a desobedecer seu criador. Porém, Pinóquio é alertado que crianças desobedientes precisarão lidar com algumas terríveis consequências.

Confira o vídeo:

Essa nova versão de Pinóquio é uma produção realizada em conjunto entre a Itália e a França. Atualmente, além desta versão da Imagem filmes, existem outros dois projetos envolvendo a clássica história de Pinóquio.

O primeiro será um filme live-action desenvolvido pela Disney e dirigido por Robert Zemeckis, enquanto a segunda é uma animação musical feita em stop-motion dirigida por Guillermo del Toro e que será distribuída pela Netflix.

Sinopse de Pinóquio

No live action de Pin√≥quio, somos apresentados √† verdade sombria por tr√°s de um cl√°ssico que marcou gera√ß√Ķes. O solit√°rio marceneiro Gepeto tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pin√≥quio, o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido √© atendido, mas a desobedi√™ncia do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mist√©rios e seres m√°gicos, que o levar√° a conhecer de fato os perigos do mundo.