PrÃ©-estreia de Vingadores no Cineplus Mafra reÃºne grande pÃºblico

Um grande pĂșblico esteve presente na madrugada desta quinta-feira no Cineplus Emacite para acompanhar a prĂ©-estreia de Vingadores: Ultimato. O filme teve inĂ­cio por volta das 00h30. Desde as 23h uma longa fila estava formada dentro e fora do cinema. Aproximadamente 600 apaixonados pelo cinema e pelos Vingadores marcaram presença. A PolĂ­cia Militar de Mafra fez o policiamento na entrada e na saĂ­da da sessĂŁo para garantir a segurança de todos.

O filme segue em cartaz com os horĂĄrios: