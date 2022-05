Público enche o Cineplus Emacite para se divertir com Paulinho Mixaria

Aproximadamente 600 pessoas estiveram na noite deste domingo (15) no Cineplus Emacite para se divertir com o novo show “Tá todo mundo Louco!” do humorista Paulinho Mixaria. O evento teve início às 20h.

Paulinho Mixaria encantou crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com sua simplicidade e versatilidade. Em cena, contou “causos” utilizando situações vividas com sua própria família, levando a plateia a identificar-se imediatamente com todas as situações, ficando dias com seus “bordões” na ponta da língua.

Improviso e humor inteligente são as ferramentas que Paulinho Mixaria utiliza para desfilar histórias como a do Sagu, Chuchu, Família dos Marrom e muitos outros, tudo sem palavrões, apelações e nada de conotações sexuais ou palavras fúteis.

“Fazer humor onde crianças e adultos possam se divertir juntos é gratificante demais”, diz o artista. São 29 anos de muita estrada, experiências e gargalhadas pelo Brasil todo e sua plateia renova-se a cada ano que passa.

