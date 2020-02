PÃºblico lota o Cineplus Emacite para o Show de Humor #Pobrice

O Cineplus Emacite ficou completamente lotado na noite desta segunda-feira (10) para o Show de Humor #Pobrice. Todos os ingressos foram vendidos. Mais de 700 pessoas se divertiram com o show do Carmo e da Lurde, personagens do humorista Hallorino Jr. Tamb├ęm puderam se divertir com outros comediantes de stand-up que antecederam o show principal.

Hallorino Jr ├ę ator, publicit├írio, humorista e j├í tem mais de 100 milh├Áes de visualiza├ž├Áes na internet. Atualmente est├í participando da semifinal do quadro “Quem Chega L├í” do programa Doming├úo do Faust├úo, da TV Globo.

ALIMENTOS ARRECADADOS

Para obter o ingresso com valor de meia-entrada, o p├║blico doou 01 kg de alimento. Os alimentos arrecadados no evento ser├úo destinados ao Circo Social, que realiza entregas de cestas b├ísicas para fam├şlias carentes cadastradas. Acesse e conhe├ža o projeto: www.circosocial.org

Confira algumas fotos do evento (clique para ampliar):

Fotos: Everton Lisboa/Click Riomafra