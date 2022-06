Queen Experience In Concert no Cineplus Emacite Mafra

Data: 19 de agosto de 2022 (sexta-feira)

Abertura: 20h45 ‚ÄĘ In√≠cio: 21h30

Local: Cineplus Emacite Mafra – Ver no mapa

Ingressos plateia:

R$ 120,00 (inteira) + R$ 12,00 taxa (Lote 1)

R$ 60,00 (meia-entrada) + R$ 6,00 taxa (Lote 1)

Ingressos plateia VIP:

R$ 140,00 (inteira) + R$ 14,00 taxa (Lote 1)

R$ 70,00 (meia-entrada) + R$ 7,00 taxa (Lote 1)

A venda é feita apenas pelo site: https://site.blueticket.com.br/evento/30468

A banda Queen Experience √© integrante do projeto ‚ÄúQueen Experience In Concert‚ÄĚ. Idealizado em 2018 pela BRZ Produ√ß√Ķes, o espet√°culo soma a marca impressionante de mais de 150 apresenta√ß√Ķes em um ano, tendo passado por todas as capitais do Brasil, al√©m do Chile.

O espet√°culo traz aos palcos os maiores e melhores sucessos da banda original Queen, tais como: ‚ÄúDon‚Äôt Stop me Now‚ÄĚ, ‚ÄúKiller Queen‚ÄĚ, ‚ÄúUnder Pressure‚ÄĚ, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor.

Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello, produção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turn√™ j√° percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como S√£o Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Bras√≠lia, Goi√Ęnia, Belo Horizonte, Vit√≥ria, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Jo√£o Pessoa, Foz do Igua√ßu, Macei√≥, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas, Santos, entre outras. Tendo sua experi√™ncia internacional com turn√™ no Chile, Argentina e Uruguai.

Queen Experience in Concert já é considerado um dos maiores tributos Queen das Américas e já foi assistido neste curto período por mais de 250 mil pessoas.