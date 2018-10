A cultura est√° cada vez mais forte em Mafra. O Cineplus Emacite mais uma vez trouxe grandes humoristas para Mafra. Juntos realizaram uma grande noite de stand-up nesta segunda-feira.

Al√©m de proporcionar momentos de divers√£o, a Rede Cineplus tem o compromisso com o lado social, por isso os alimentos arrecadados no evento foram destinados ao Circo Social, que realiza distribui√ß√Ķes para fam√≠lias carentes cadastradas no projeto. Acesse, conhe√ßa e acompanhe as a√ß√Ķes: www.circosocial.org