Ron Bugado estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Nova animação da Disney prova que é possível viver longe das redes sociais

Ron Bugado estreia nesta quinta-feira (21) no Cineplus com muitos ensinamentos tanto para as crian√ßas quanto para os adultos. A nova anima√ß√£o distribu√≠da pela Disney usa a rela√ß√£o entre um jovem e seu brinquedo para criticar a tecnologia, e provar que sim, o mundo √© capaz de viver longe das redes sociais. Na trama, a nova sensa√ß√£o infantil √© um B*Bot, um rob√ī ultratecnol√≥gico que ajuda as crian√ßas a se enturmarem. Conectado √†s redes sociais, o dispositivo consegue encontrar pessoas com gostos similares, al√©m de antecipar as vontades de seu dono.

Mas, ao ver seu filho chateado, Gerson Pudowksi faz de tudo para alegr√°-lo. Ap√≥s ser rejeitado na loja, o pai de Barney encontra o caminh√£o de entregas dos rob√īs. E, para sua sorte, ele consegue negociar com o motorista a compra de um novo dispositivo. Por√©m, o brinquedo est√° danificado.

Com o defeito, o B*Bot de Barney n√£o executa as mesmas fun√ß√Ķes dos outros aparelhos infantis. Ele n√£o tem acesso √† internet e, por isso, n√£o sabe os interesses de seu dono nem como agir ao lado dele. Fazendo o impens√°vel, o brinquedo, apelidado de Ron, e o garoto precisam virar amigos do jeito antigo –sem a tecnologia.

Sem medo de cutucar umas das maiores “feridas” da sociedade, Ron Bugado critica as redes sociais e suas consequ√™ncias negativas.

A tecnologia provoca ansiedade e depressão em milhares de pessoas, e o mundo tem dificuldade em aceitar que sim, isto é um grande problema, que precisa ser lidado com urgência.

Além disso, a animação da Disney também manda uma mensagem sobre companheirismo. Barney espera que o B*Bot cumpra todos seus desejos. No entanto, a própria criança ensina Ron sobre como a amizade é uma via de mão dupla. Esta lição é um dos pontos centrais do filme infantil.

Sinopse: Ron Bugado conta a hist√≥ria do jovem Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma intelig√™ncia artificial de alta tecnologia que anda, fala e √© o “melhor amigo fora da caixa” de Barney. Mas quando Ron come√ßa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de a√ß√£o, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira.

Gênero: Animação, Família, Aventura, Ficção científica

Classificação: Livre

Duração: 1h47

Trailer: