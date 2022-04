Sonic 2 – O Filme estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em SONIC 2 – O FILME.

Batman e Os Caras Malvados ficarão na programação até esta quarta-feira. Confira os horários e não deixe de assistir também:

Sobre o filme:

Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas.

Gênero: Animação, comédia, aventura

Classificação: Livre

Duração: 2h02

Possui cenas pós-créditos? Sim. 01 cena

Sessões a partir da quinta-feira (dia 14):

Sonic 2: 14h | 16h30 | 19h

Morbius: 21h30

Trailer: