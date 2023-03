Garanta o seu ingresso desde j√°! Falta menos de um m√™s e a A PR√Č-VENDA J√Ā EST√Ā LIBERADA!

A pr√©-estreia ser√° no dia 5 de abril com as sess√Ķes: 14h / 16h15 / 18h30.

O italiano bigodudo j√° est√° prontinho para dar as caras nas telonas e encarar Bowser junto de seu irm√£o!