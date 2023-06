Sobre o filme: The Flash √© o filme solo do her√≥i estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo j√° pensou em voltar no tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, √© por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos de Liga da Justi√ßa, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua m√£e, pelo qual seu pai foi injustamente condenado √† cadeia. O que ele n√£o imaginava seria que sua atitude teria consequ√™ncias catastr√≥ficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se v√™ em um efeito borboleta e come√ßa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash contar√° com a ajuda de vers√Ķes de her√≥is que j√° conheceu, incluindo vers√Ķes do Batman que j√° s√£o conhecidas (Michael Keaton e Ben Affleck), para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal. Baseado livremente na HQ ‚ÄúFlashpoint‚ÄĚ.

Gênero: Ação, Ficção científica, Fantasia

Classificação: 12 anos

Duração: 2h24 + 01 cena pós-créditos

Trailer: