Titanic será exibido em 3D no Cineplus Emacite a partir do dia 9

Longa de James Cameron protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ganha versão atualizada para voltar às telonas!

Amor √† primeira vista. 😍 Titanic volta √†s telonas por tempo limitado em 3D. 🍿💜 A partir do dia 9 no Cineplus Emacite. A programa√ß√£o ser√° divulgada em breve. Clique aqui para acompanhar.

Se tem um cl√°ssico do cinema que nunca √© esquecido, certamente, √© Titanic – filme de 1997 dirigido por James Cameron. Estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o longa fez hist√≥ria como a maior bilheteria dos cinemas e levou para casa 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de “Melhor Filme” e “Melhor Diretor”.

Agora, 25 anos depois, ele ocupa a posi√ß√£o de maior terceira bilheteria do mundo – atr√°s de “Avatar” e “Vingadores: Ultimato” – e segue no imagin√°rio popular como uma das mais marcantes hist√≥rias de amor da fic√ß√£o. Prova disso √© que, em comemora√ß√£o ao seu anivers√°rio, quem ganha o presente √© o p√ļblico: “Titanic” retorna aos cinemas em vers√£o 4K e com tecnologia 3D HDR a partir do dia 9 de fevereiro. Com alta taxas de quadros, √© a oportunidade de rever a trama de Jack e Rose nas telonas em uma vers√£o atualizada e de qualidade.

Relembre a história

Uma expedi√ß√£o aos destro√ßos do Titanic leva uma sobrevivente do naufr√°gio a relembrar a hist√≥ria de amor que viveu. Em 1912, na √ļnica viagem do maior navio j√° constru√≠do at√© ent√£o, Rose (Winslet) √© uma jovem da alta sociedade prestes a se casar com seu rico noivo. No entanto, tudo muda quando ela conhece e se apaixona por Jack Dawson (DiCaprio), um jovem simples e aventureiro. As diferen√ßas sociais fazem os dois enfrentarem muitos obst√°culos na rela√ß√£o – e, em meio a tudo isso, ainda acontece o tr√°gico acidente do navio, que naufraga ap√≥s a colis√£o com um iceberg.