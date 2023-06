Transformers: O Despertar das Feras estreia hoje no Cineplus Emacite

Sobre o filme: Transformers: O Despertar das Feras traz mais uma aventura √©pica pelo universo dos Transformers. Ambientada nos anos 1990, o filme levar√° o p√ļblico a uma aventura global cheia de a√ß√£o, enquanto os Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam √† batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Noah (Anthony Ramos), um jovem astuto do Brooklyn, e Elena (Dominique Fishback), uma ambiciosa e talentosa pesquisadora de artefatos, s√£o arrastados para o conflito enquanto Optimus Prime e os Autobots enfrentam o terr√≠vel novo inimigo empenhado em sua destrui√ß√£o chamado Scourge. O filme √© a s√©tima parcela da s√©rie de filmes Transformers, servindo como uma sequ√™ncia aut√īnoma de Bumblebee (2018) e prequela de 2007, Transformers – O Filme. Supostamente baseado no spinoff de Beast Wars: Transformers, que apresentava rob√īs que se transformam em animais rob√≥ticos. A s√©rie de anima√ß√£o para TV foi exibida no Brasil nos anos 1990, reinventando a saga dos Autobots e Decepticons.

Gênero:Ação, Ficção científica

Classificação: 12 anos

Duração: 2h08 + 01 pós-créditos

