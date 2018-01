Ãšltimos dias de exibiÃ§Ã£o do filme ExtraordinÃ¡rio em Mafra; aproveite a TerÃ§a Plus

Emocione-se com o filme Extraordinário na tela do Cineplus Emacite. O filme será exibido até quarta-feira (dia 10) às 19h. Com a promoção Terça Plus todos pagam meia-entrada. Aproveite!

Clique aqui e acompanhe a programação atual do cinema.

Sinopse:

Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Gênero: Drama

Classificação: Livre

Elenco: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson

Duração: 1h53

Trailer: