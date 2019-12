Veja fotos antigas do Cine Emacite

Confira uma seleção de fotos antigas do Cine Emacite (atual Cineplus Emacite). Clique para ampliar.

Colaboração de Valderez Lang e Maria Teresinha Sewczuk‎.

HIST√ďRICO

Em 1940, José Rauen idealizou um projeto para a construção de um complexo constituído por Hotel, Cinema e Restaurante na cidade de Mafra, cujo objetivo principal era a exploração do comércio cinematográfico e teatral. Tal complexo, a Empresa Mafrense de Cinema e Teatro, vindo dessas iniciais o nome Emacite, foi fruto de uma parceria entre José Rauen e Alfredo Herbst, que disponibilizou parte de seu capital com um terreno situado em Mafra, na Rua Coronel Victorino Bacelar e Praça Hercílio Luz, com área de 1813,60m², onde foi edificado o prédio destinado ao cinema.

Em 2016 a Rede Cineplus assumiu o local. Atualmente O Cineplus Emacite possui sistemas modernos de som e proje√ß√£o de √ļltima gera√ß√£o. A proje√ß√£o √© digital, sendo considerada a melhor do mercado cinematogr√°fico nos dias atuais.

A estreia do Cineplus Emacite Mafra ocorreu no dia 17 de dezembro de 2016 com o filme rec√©m-lan√ßado Rogue One ‚Äď Uma Hist√≥ria Star Wars. Um grande p√ļblico compareceu e curtiu o cinema naquele s√°bado ap√≥s o local ter ficado fechado por quase tr√™s anos. A reativa√ß√£o do cinema foi um ‚Äúpresente de Natal‚ÄĚ para a popula√ß√£o de toda a regi√£o, que agora pode assistir a grandes filmes em Mafra, sem precisar se deslocar para os grandes centros, j√° que o Cineplus Emacite exibe os grandes lan√ßamentos do cinema com muita qualidade de som e imagem e com ingressos com pre√ßos acess√≠veis.

CINEMA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Completando tr√™s anos de atividades em 2019, o Cineplus Emacite √© uma grande op√ß√£o de lazer para quem gosta de se surpreender ao assistir filmes em uma tela grande. O cinema possui sistemas modernos de √ļltima gera√ß√£o. A proje√ß√£o √© digital e considerada uma das melhores do mercado cinematogr√°fico nos dias atuais. E o sistema de som possui canais digitais Dolby 7.1. Portanto, hoje o p√ļblico riomafrense e de toda a regi√£o pode assistir grandes filmes com uma excelente qualidade nos formatos 2D e 3D.