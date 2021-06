Ingressos já disponíveis para Velozes e Furiosos 9

Os motores j√° est√£o aquecendo! Velozes & Furiosos 9 estreia dia 24 de junho. 🚗💜 Mas voc√™ j√° pode garantir o seu ingresso antecipado pelo site, app ou na bilheteria do cinema.



Sinopse: Em ‚ÄėVelozes e Furiosos 9‚Äô a vil√£ Cypher (Theron) retorna para atrapalhar a vida de Dominic Toretto (Diesel), desta vez trazendo Jakob (John Cena), o irm√£o mais novo de Dominic, que tamb√©m √© um assassino profissional com uma vingan√ßa pessoal contra o protagonista. No intuito de superar o ‚Äúsubmarino no gelo‚ÄĚ visto no filme anterior, desta vez a ‚Äúfam√≠lia Furiosa‚ÄĚ parece se valer de im√£s superpotentes, que atraem ou empurram objetos met√°licos, criando todo tipo de caos nas ruas de uma cidade americana. Evidentemente, n√£o √© o tipo de filme que voc√™ assiste esperando uma profunda trama que o leve a pensar sobre o sentido da vida ‚ÄĒ a ideia aqui √© ver carros voando (literalmente e figurativamente) e coisas explodindo.

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 2h15

Sess√Ķes: 16h e 21h30



