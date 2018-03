Vingadores Guerra Infinita: começou a pré-venda de ingressos

Vingadores: Guerra Infinita estreia no dia 26 de abril. Voc√™ poder√° curtir esse grande e t√£o aguardado filme na tela do Cineplus Emacite. A estreia ser√° no dia que ocorre a promo√ß√£o Quinta Maluca (sempre na √ļltima quinta-feira do m√™s), onde todos pagam meia-entrada. A pr√©-venda de ingressos j√° come√ßou. Garanta o seu lugar! √Č poss√≠vel comprar na bilheteria do cinema ou atrav√©s do site da rede Cineplus.

Hor√°rios v√°lidos a partir do dia 26/04:

Dublado (3D): 14h, 17h10 e 20h30

* N√£o h√° exibi√ß√Ķes na segunda-feira.

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Thanos (Josh Brolin) enfim chega √† Terra, disposto a reunir as J√≥ias do Infinito. Para enfrent√°-lo, os Vingadores precisam unir for√ßas com os Guardi√Ķes da Gal√°xia, ao mesmo tempo em que lidam com desaven√ßas entre alguns de seus integrantes.

Gênero: Ação

Classificação: A definir

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Holland, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, Jeremy Renner, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldana, Tom Hiddleston, Josh Brolin

Duração: A definir

Trailer: