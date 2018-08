Horário válido até o dia 29 de agosto:

Sinopse:

Shane (Ezekiel Z. Swinford) √© um jovem aspirante a diretor de filmes de terror. Com ajuda da namorada Chlo√© (Kelsey Pribiski), ele escreve um roteiro muito bom, mas n√£o consegue o dinheiro necess√°rio para produzi-lo. Por isso, a dupla muda os planos: eles constr√≥em uma hist√≥ria mais simples, que pretendem filmar mesmo sem dinheiro. Nasce “Virgens Acorrentadas”, um projeto sem roteiro finalizado, elaborado por pessoas pouco experientes e cercada de problemas de produ√ß√£o. No entanto, talvez alguns dos atores¬† tenham um gosto real pela tortura e viol√™ncia, colocando a equipe em risco. Durante as filmagens, os limites entre realidade e fic√ß√£o come√ßam a se apagar.

Gênero: Terror, Comédia

Classificação: 16 anos

Elenco:  Elizabeth Maxwell, Ezekiel Z. Swinford, Kelsey Pribilski

Duração: 1h34

