Viúva Negra é adiado para 9 de julho para exibição nos cinemas e Disney+

Está ansioso(a) para assistir? Viúva Negra foi oficialmente adiado para 9 de julho. 🍿 Para exibição nos cinemas e Disney+.

Antes previsto para estrear exclusivamente nos cinemas em maio, Viúva Negra foi oficialmente adiado para 9 de julho e chegará simultaneamente ao Disney+. O longa seguirá o mesmo modelo de Raya e o Último Dragão e Mulan, sendo disponibilizado no Premier Access por um valor adicional.

A mudança foi anunciada pelo Twitter do Marvel Studios na tarde desta terça-feira (23).

Pouco mais de um mês atrás, Bob Chapek, presidente da Disney, afirmou que o estúdio estava prestando atenção na evolução da pandemia do coronavírus para entender se iria ou não mudar o método de lançamento de Viúva Negra.

Viúva Negra terá o retorno de Scarlett Johansson, e também adição de Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour. A direção é de Cate Shortland.

Leia a sinopse do filme: “Em Viúva Negra, thriller de espionagem recheado de ação da Marvel Studios, Natasha Romanoff – a Viúva Negra – confronta as partes sombrias de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada com o seu passado. Perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e as relações quebradas que deixou quando se tornou uma Vingadora.”

O longa teve seu lançamento adiado diversas vezes por conta da pandemia do coronavírus e agora tem estreia marcada para julho de 2021.