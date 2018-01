Vagas disponíveis no SINE de Mafra

Página atualizada em 08/01/2018 às 15h03

Os interessados devem comparecer no SINE de Mafra com a carteira de trabalho.

REDE DE RESTAURANTE CONTRATA PARA CIDADES DE SANTA CATARINA.

РGARÇOM/GARÇONETE/BARMAN

– CAIXA

– AUXILIAR DE COZINHA



 

TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR FORA DA CIDADE, EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO.

(TREINAMENTO SER√Ā REALIZADO EM CURITIBA).

PAINEL DE VAGAS MAFRA:

Desenhista Projetista, experi√™ncia √Ārea de Automa√ß√£o e El√©trica Industrial.

Farmacêutico (a).

Pedreiro, com experiência.

Servente de Pedreiro, com experiência.

OBS: As vagas est√£o sujeitas a altera√ß√Ķes.

 Para consultas de vagas no Posto SINE, deverá ter em mão carteira de trabalho.



Documentos necess√°rios para fazer o cadastro no SINE:

Carteira de Trabalho.

CPF.

Identidade.

N√ļmero do PIS.

Carteira de Habilitação (se tiver).

Ministério do Trabalho lança o Sine Fácil.

Sine F√°cil o aplicativo que permite ao trabalhador encontrar, de forma pr√°tica e r√°pida, vagas de emprego adequadas ao seu perfil.

Serviços Disponíveis:

‚Äď Pesquisar vagas de emprego;

‚Äď Agendar entrevistas de emprego;

‚Äď Visualizar as entrevistas de emprego agendadas pelo

aplicativo;

‚Äď Verificar sobre o direito ao Abono Salarial;

‚Äď Consultar a situa√ß√£o do seguro-desemprego.

Como instalar o aplicativo?

Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pelo aplicativo ‚ÄúSine F√°cil‚ÄĚ. Ap√≥s conclus√£o da instala√ß√£o clique no √≠cone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Sine F√°cil.

Pronto, agora √© s√≥ utilizar o QR Code e seguir as instru√ß√Ķes para acesso aos servi√ßos dispon√≠veis.

 Como obter o QR Code?

Deve se dirigir a um posto do SINE, atualizar seu cadastro e solicitar ao atendente a geração de um QR Code, que permitirá acesso a todas as funcionalidades, com exceção da funcionalidade do Seguro-Desemprego.