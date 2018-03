Vagas disponíveis no SINE de Rio Negro

Página atualizada em 22/03/2018 às 19h15

Os interessados devem comparecer no SINE de Rio Negro com a carteira de trabalho.

Urgente



Engenheiro de produção:



Estagio ¬† – Requisito: Estar cursando Engenharia Eletr√īnica, Mec√Ęnica, Mecatr√īnica ou √°reas afins;

Inform√°tica (Word, Excel, PowerPoint, Project);

Conhecimento t√©cnico da √°rea de forma√ß√£o. ( El√©trica); Seguran√ßa do Trabalho;¬† Conhecimento em Mec√Ęnica; Interpreta√ß√£o de Desenho T√©cnico.

( Comparecer até o dia 23/03/2017 no SINE mais próximo para ser encaminhando )

Vagas abertas

Açougueiro( com experiência)

Atendente de lanchonete( com experiência )

Auxiliar de  de tráfego rodoviário ( com  experiência)

Auxiliar de Limpeza ( com experiência)

Auxiliar em sa√ļde bucal ( curso na √°rea de atua√ß√£o )

Auxiliar de produção

Auxilia de produção (trabalho trabalho pesado ) temporário e contratação imediata para empresas de Rio Negro e Mafra   e também nas proximidade do Avencal

Banhista de animais domésticos( com curso ou experiência)

Costureira em geral ( com experiência)

Encarregado de seção de controle de produção ( com experiência)

Eletricista Industrial ( com experiência)

Lavadeiro, em geral ( lavar √īnibus )

¬†Auxiliar¬† de Mec√Ęnico de instala√ß√Ķes industriais (manuten√ß√£o)

Motofretista ( com moto própria)

Motorista carreteiro ( com experi√™ncia de 2 anos e CNH “E”)

Operador de empilhadeira ( com experiência de e CNH) contratação imediata,  comparecer até o dia 22/03/2018 no SINE de Rio Negro

Rebaixador de couros( com experiência)

T√©cnico eletricista (¬† curso t√©cnico¬† em Mecatr√īnica mec√Ęnica ou el√©trica com experi√™ncia em manuten√ß√£o el√©trica de locomotivas)

Técnico em automação industrial ( com experiência e curso de eletrotécnico)

T√©cnico mec√Ęnico ( com curso de t√©cnico mec√Ęnico)

Vendedor Pracista

Vidraceiro colocador de vidros temperados ( com experiência) contratação imediata

OBS.: Todas as vagas estão sujeitas à alteração



OBS: PARA¬†CONSULTA DE VAGAS, O CANDIDATO DEVER√Ā TER CADASTRO NO SINE E EM M√ÉOS SUA CARTEIRA DE TRABALHO ‚Äď N¬ļ DO PIS¬†‚Äď (OBRIGAT√ďRIO).

PARA CADASTRAMENTO DEVER√Ā TER EM M√ÉOS: CARTEIRA DE TRABALHO, CPF, IDENTIDADE, N¬ļ DO PIS, (OBRIGAT√ďRIO) E CNH (SE TIVER).



Informamos aos candidatos que podem se habilitar às vagas, dentro dos pré-requisitos, através do site do Ministério do Trabalho da seguinte forma:

‚Äď Acesse o site:¬†http://maisemprego.mte.gov.br

‚Äď Clique na op√ß√£o ‚ÄúTrabalhador‚ÄĚ, e em seguida em ‚ÄúVagas de Emprego‚ÄĚ ao lado esquerdo superior da tela.

‚Äď Clique na op√ß√£o ‚ÄúCadastrar Trabalhador‚ÄĚ, logo abaixo.

‚Äď Ap√≥s o cadastro feito, a consulta de vagas ficar√° dispon√≠vel, caso tenha interesse a alguma vaga √© s√≥ reservar e ir at√© o SINE , buscar a Carta de Encaminhamento.

‚Äď Caso n√£o tenha acesso √† internet, √© s√≥ comparecer ao SINE, com carteira de trabalho, PIS,¬† identidade, CPF, CNH para se cadastrar e candidatar √†s vagas.