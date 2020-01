Vagas disponíveis no SINE de Mafra

Página atualizada em 13/01/2020 às 08h11

Os interessados devem comparecer no SINE de Mafra com a carteira de trabalho.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† COMUNICAMOS QUE A PARTIR DO DIA 13/01 O POSTO SINE MAFRA IR√Ā REALIZAR HOR√ĀRIO DE ATENDIMENTO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† DIFERENCIADO.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† NA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/01 IR√Ā ABRIR DAS 10:00 HORAS AS 19:00 HORAS.

        TERÇA ,QUARTA, QUINTA IRA ABRIR DAS 08:00 HORAS AS 18:00 HORAS

AÇOUGUEIRO

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

ATENDENTE

ATENDENTE DE BALCÃO

AUXILIAR DE AÇOUGUE

AUXILIAR DE PADARIA

AUXILIAR DE PINTURA (Experiência)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Experiência)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CARTAZISTA

CONFERENTE

COMPRADOR (Experiência, Habilitação)

COSTUREIRA  EM GERAL (Experiência)

COZINHEIRA

CHEFE DE LOJA

EMPACOTADOR

FISCAL DE CAIXA

FISCAL DE PATRIM√ĒNIO

GERENTE

L√ćDER DE A√áOUGUE

L√ćDER DE PADARIA

MONTADOR DE CARROCERIAS

MOTORISTA

OPERADOR DE CAIXA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS TRATAMENTO QU√ćMICO (Experi√™ncia)

REPOSITOR

REVISOR TÊXTIL (Experiência)

SOLDADOR (Experiente)

TELE VENDAS

ZELADORA

¬†VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICI√äNCIA, NAS FUN√á√ēES DE:



MAGAREFE (PCD)

Documentos necess√°rios para fazer o cadastro no SINE:

Carteira de Trabalho.

CPF.

Identidade.

N√ļmero do PIS.

Carteira de Habilitação (se habilitado).

Praça Desembargador Flávio Tavares, 101. Centro

Atendimento das 12:00 as 18:00 horas.

Ministério do Trabalho lança o Sine Fácil.

Sine F√°cil o aplicativo que permite ao trabalhador encontrar, de forma pr√°tica e r√°pida, vagas de emprego adequadas ao seu perfil.

Serviços Disponíveis:

‚Äď Pesquisar vagas de emprego;

‚Äď Agendar entrevistas de emprego;

‚Äď Visualizar as entrevistas de emprego agendadas pelo

aplicativo;

‚Äď Verificar sobre o direito ao Abono Salarial;

‚Äď Consultar a situa√ß√£o do seguro-desemprego.

Como instalar o aplicativo?

Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pelo aplicativo ‚ÄúSine F√°cil‚ÄĚ. Ap√≥s conclus√£o da instala√ß√£o clique no √≠cone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Sine F√°cil.

Pronto, agora √© s√≥ utilizar o QR Code e seguir as instru√ß√Ķes para acesso aos servi√ßos dispon√≠veis.

Como obter o QR Code?

Deve se dirigir a um posto do SINE, atualizar seu cadastro e solicitar ao atendente a geração de um QR Code, que permitirá acesso a todas as funcionalidades, com exceção da funcionalidade do Seguro-Desemprego.