Processo seletivo do Sesc oferece excelentes vagas de emprego

Sesc Informa abertura de processo seletivo

SESC CANOINHAS

INSTRUTOR DE ATIVIDADES – DANÇA:

Ensino médio completo, curso de formação na área. Experiência nas modalidades de Ballet, Jazz e dança de salão.

Inscrição por meio do site até dia 21/01.

Remuneração: R$ 934,40

CH: 11 horas/semanais

INSTRUTOR DE ATIVIDADES – PILATES:

Superior completo em Ed. Física ou Fisioterapia, com inscrição no conselho regional da categoria. Experiência com Pilates Studio.

Inscrição por meio do site até dia 19/01.

Remuneração: R$ 1.011,78.

CH: 11 horas/semanais

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br – ícone Trabalhe no Sesc.

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência.