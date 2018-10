Restaurante Vitorino contrata: Auxiliar de cozinha, ambos os sexos, necessário experiência mínima de dois anos na função.

Sal√°rio compat√≠vel e benef√≠cios. Interessados entregar curr√≠culo no restaurante ou na recep√ß√£o do hotel Emacite: Rua Vitorino Bacelar n¬į 79. Telefone 3641-7710. Ou enviar no e-mail: financeiro@hotelemacite.com.br