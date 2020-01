Venha inspirar pessoas e trabalhar na escola de idiomas que mais cresce no Brasil! A inFlux English School, unidade Mafra, est√° em processo de expans√£o e abriu oportunidade para Supervisor Comercial da unidade.

Para a vaga de Supervisor comercial, os candidatos precisam ter esp√≠rito de lideran√ßa e bom relacionamento interpessoal, al√©m de experi√™ncia como gestor de equipes comerciais e gostar de trabalhar com metas. Est√° dentro do perfil e quer mais informa√ß√Ķes sobre o processo seletivo? Venha inspirar pessoas e trabalhar na escola de idiomas que mais cresce no Brasil! A inFlux English School, unidade Mafra, est√° em processo de expans√£o e abriu oportunidade para Supervisor Comercial da unidade.

Para a vaga de Supervisor comercial, os candidatos precisam ter esp√≠rito de lideran√ßa e bom relacionamento interpessoal, al√©m de experi√™ncia como gestor de equipes comerciais e gostar de trabalhar com metas. Est√° dentro do perfil e quer mais informa√ß√Ķes sobre o processo seletivo? Envie hoje mesmo seu curr√≠culo para mafra@influx.com.br.

#inFlux

#Vagascomercial

#inFluxmafra

#inFlux

#Vagascomercial

#inFluxmafra