Aumentam os casos de Covid-19 na região

O município de Itaiópolis teve o terceiro caso confirmado de Covid-19 neste sábado (23).

M√ĀSCARAS

Est√° valendo desde a √ļltima segunda-feira, dia 18, o decreto municipal n¬į 2.322/2020 que torna obrigat√≥rio o uso de m√°scara de prote√ß√£o facial em todos os estabelecimentos p√ļblicos, comerciais, industriais e de servi√ßos no munic√≠pio de Itai√≥polis (SC).

PAPANDUVA

A Secretaria Municipal da Sa√ļde atrav√©s do departamento de Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica, informou na data da √ļltima quinta-feira o 3¬ļ √≥bito no munic√≠pio. Trata-se de um senhor de 65 anos que teve contato com uma pessoa infectada, era hipertenso e morava no bairro Santa M√īnica. Agora o munic√≠pio j√° t√™m 15 casos de covid-19.

Com 15 casos at√© o fechamento desta edi√ß√£o, os munic√≠pios de Tr√™s Barras e S√£o Bento do Sul s√£o os munic√≠pios da regi√£o com maior n√ļmero de infectados pela covid-19. Seguido pelos munic√≠pios de Canoinhas 13 casos, Papanduva 13. J√° os munic√≠pios de Irine√≥polis, Calmon, Matos Costa, Major Vieira, Timb√≥ Grande e Campo Alegre, ainda n√£o t√™m nenhum caso confirmado.

REGIÃO

Veja os casos nos municípios da região do planalto norte (até 23/05):

1¬ļ – Tr√™s Barras: 15 casos ‚Äď nenhum √≥bito

2¬ļ – S√£o Bento de Sul: 15 casos ‚Äď nenhum √≥bito

3¬ļ – Papanduva: 13 casos ‚Äď 3 √≥bitos

4¬ļ – Canoinhas: 13 casos ‚Äď nenhum √≥bito

5¬ļ – Rio Negrinho: 9 casos ‚Äď nenhum √≥bito

6¬™ ‚Äď Porto Uni√£o: 4 casos ‚Äď nenhum √≥bito

6¬į – Mafra: 4 casos ‚Äď nenhum √≥bito

7¬į – Itai√≥polis: 3 casos ‚Äď nenhum √≥bito

8¬ļ – Monte Castelo ‚Äď 1 caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬į – Irine√≥polis: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬ļ – Calmon: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬ļ – Matos Costa: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬ļ – Major Vieira: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬ļ – Timb√≥ Grande: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

9¬ļ – Campo Alegre: nenhum caso ‚Äď nenhum √≥bito

Na manh√£ deste s√°bado a cidade de Rio Negro registrou o 11¬ļ caso.

