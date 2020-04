Polícia Militar de Mafra abre canal de atendimento pelo WhatsApp

A Polícia Militar de Mafra informa que está disponibilizando um canal de informação através do WhatsApp para sanar as dúvidas da população em relação ao Decreto nº 525 do Governo do Estado de Santa Catarina, que prorroga por mais 07 dias restrições e orientações para o isolamento social.

Para não congestionar a linha do telefone de emergência 190, as pessoas deverão direcionar suas dúvidas para o WhatsApp (47) 3647-0113 (no horário das 08 às 13h) e (47) 3647-0123 (das 13 às 18h).