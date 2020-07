Ciclone extratropical causa muitos estragos em Riomafra e região

Em Itaiópolis, uma tragédia aconteceu na localidade de Lomba do Meio, onde um mulher morreu no dia do seu aniversário, quando seu carro foi atingido por uma árvore devido ao forte vendaval que ocorria no momento.

Um temporal atingiu Rio Negro, Mafra e região nesta terça-feira (30). O mau tempo foi provocado por um ciclone extratropical com rajadas de vento de até 110Km/h. O ciclone, que é composto por uma área de baixa pressão, começou a se formar no norte da Argentina e se deslocou em direção ao leste. A área de baixa pressão cruzou os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e parte do Paraná e ganhou forma de ciclone sobre o oceano, no litoral.

Este evento causou prejuízos por onde passou. Em Riomafra, o ciclone bomba juntamente com a chuva, causaram quedas de árvores sobre residências, vias públicas municipais e rodovias estaduais e federais, dificultando o trânsito. Houve também ocorrências que envolviam destelhamento de edificações, queda outdoors, queda de placas de sinalização, rompimento de linhas de energia elétrica com consequente comprometimento da distribuição de energia elétrica e de comunicação em vários pontos do município.

Em locais como Restinga, centro, Vila Buenos Aires, Vila das Flores, Jardim América, São Lourenço, Vista Alegre, Vila Nova e Passo, houve quedas de árvores, outdoors, toldos, além de destelhamentos. Outros locais também sofreram, com muitas famílias necessitando de ajuda imediata.

O departamento de Defesa Civil de Mafra, da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania atendeu 25 ocorrências, sendo: 23 destelhamentos, 9 deles com quedas de árvores e uma vistoria de árvore em situação de risco. “O trabalho da nossa secretaria é minimizar os danos causados”, destacou o secretário da pasta, Marco Antonio Neidorf.

Além de atendimento destas famílias, em conjunto à Secretaria de Assistência Social e Habitação, ainda foram contabilizadas e atendidas: 40 pessoas (índios) desabrigadas que estão abrigadas na EMEB Professor Mario de Oliveira Goeldner – até esta sexta-feira 03, mulheres e crianças continuavam na escola; três pessoas desalojadas que estão abrigadas na casa de vizinhos na rua Fulvio Aducci e uma pessoa desalojada que está abrigada na casa de vizinhos, na mesma rua. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos colocou mais de 30 pessoas trabalhando para remoção de árvores que obstruíram ruas e caíram sobre casas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, Celesc, Defesa Civil montaram uma força tarefa para atender a demanda ocorrências causadas pelo evento adverso. Foram atendidas mais de 30 ocorrências, num curto espaço de tempo, a maior parte delas envolvendo queda de árvores que caíram sobre a via de rolamento onde foi realizado o corte e a retirada dessas árvores para liberar o tráfego de veículos, queda de árvores sobre a rede de distribuição de energia elétrica e árvores que caíram sobre edificações, sendo realizado o corte e retirada dessas árvores que ofereciam riscos aos usuários dos imóveis e comprometiam sua estrutura. Realizada distribuição de lonas aos imóveis que tiveram seus telhados danificados com a queda de árvores e outras que sofreram destelhamentos apenas com a ação do vento.

Além de edificações, e quedas de árvores em vários pontos da cidade e do interior a uma ocorrência de queda de árvores em edificação, duas atingiram uma edificação que pertence ao assentamento indígena, que fica próximo à Rodoviária de Mafra, no qual reside uma família indígena, sendo três adultos e três crianças, os quais nada sofreram. Com uso de motosserras, de escada, cabos e com uso do guindaste articulado da viatura ABTR-100, realizamos a retirada das árvores que estavam sobre o barraco, mais o corte da terceira árvore a qual oferecia risco eminente. Após cerca de 03 horas e 30 minutos de trabalho, deixando o local em segurança retornamos ao quartel.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos colocou mais de 30 pessoas trabalhando para remoção de árvores que obstruíram ruas e caíram sobre casas. Equipe da secretaria também realizou atendimento na APAE, local que houve destelhamento e danos no telhado. E ainda, cerca de 20 árvores caíram no quartel da Polícia Militar de Mafra (GEMFA), sendo que o serviço foi priorizado pela secretaria.

APAE MAFRA

Com a tempestade a estrutura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mafra ficou comprometida. Por isso, a direção pede a ajuda da população para a reconstrução. Toda ajuda é bem-vinda. Doações podem ser feitas através da conta bancária:

– Banco do Brasil

РAg̻ncia: 206-2

– Conta Corrente: 48737-6

– CNPJ: 83.396.002/0001-79

 FRIO JÁ CHEGOU

A Secretaria de Assistência Social e Habitação já está preparada para atender pessoas em situação de rua. Nesse sentido, dispõe do serviço Casa de Passagem que está sendo organizado para ampliação do atendimento (de duas para 14 vagas e aumento do tempo de permanência). É um serviço ofertado através da rede socioassistencial e quem executa é a Associação Terapêutica Novo Amanhecer – Atena. Já para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, a Secretaria tem a campanha permanente de arrecadação de agasalhos. Quem quiser doar roupas e cobertores em bom estado pode entrar em contato pelo telefone: 3643-7181 ou levar diretamente na secretaria – rua Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária.

MORTE EM ITAIÓPOLIS

Uma mulher de 37 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro na terça-feira (30) em Itaiópolis, A queda do eucalipto aconteceu durante o vento forte causado pela passagem de um ciclone pelo estado. Miraci Fernandes foi uma das nove pessoas que morreram em cidades catarinenses.

Miraci morreu no dia em que comemorava o aniversário de 37 anos. Segundo informações ela estava trabalhando na venda de planos funerais na localidade de Lomba do Meio, no interior do município, quando o veículo foi atingido pela árvore.

Três pessoas estavam no carro no momento do acidente. Segundo o município, com informações dos bombeiros, o motorista não se feriu e as outras duas ocupantes estavam encarceradas. Quando os bombeiros chegaram ao local, Miraci não havia resistido aos ferimentos e estava sem sinais vitais. A outra vítima foi levada com ferimentos para o hospital.

Miraci foi velada na Capela Mortuária Municipal de Itaiópolis e sepultada no cemitério municipal na última quarta-feira 01.Miraci deixou três filhos.

De acordo com a Prefeitura, a cidade teve diversas ocorrências por causa do vento. Houve quedas de árvores, destelhamentos e uma empresa de fumo teria ficado destruída após a queda de paredes e teto.

Outras cidades da região Norte também contabilizam os estragos causados pela passagem do ciclone. Em Joinville, Canoinhas, Corupá, São Francisco do Sul e outros municípios houve ocorrências como quedas de árvores, destelhamentos e queda de energia elétrica.