Mais de 2,5 mil mafrenses ficaram sem energia elétrica; localidades poderão ficar até 15 dias sem luz

Segundo a Celesc, Mafra é a segunda unidade em extensão, com cerca de 13 mil km de fios de alta tensão

Compartilhar no Facebook

A mensagem para o momento é calma, segundo o gerente da unidade de Mafra da Celesc Leandro Gonçalves de Oliveira Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

Na última terça-feira, 30, o ciclone que atingiu Santa Catarina deixou 80% das unidades consumidoras de energia no escuro em Mafra. Leandro destacou que a prioridade foi cabos e postes arrebentados que pudessem ferir as pessoas. Depois focaram na eletricidade para serviços essenciais, como água, segurança pública, unidades de saúde, entre outros. Por terceiro, a Celesc começou os reparos nas subestações e grandes ramais para voltar a energia elétrica para à população.

Além disto, Oliveira explicou que a unidade de Mafra atende 12 municípios da região, como Santa Cecília e Porto União. No momento, dez caminhões e vinte caminhonetes com equipes estão atuando nesta região para reestabelecer a energia elétrica. No fim da tarde de quinta-feira 02, 14 mil unidades consumidoras estavam ser energia, sendo cerca de 2.500 mafrenses.

“Mafra é a segunda maior unidade em extensão da Celesc. São mais de 13 mil km de fios de alta tensão. Infelizmente, não temos como pedir suporte para outros municípios vizinhos ou no estado porque todos foram afetados”, enfatizou Leandro de Oliveira.

Neste momento, o gerente regional afirmou que é preciso ter paciência e calma. Por se tratar de uma situação de nível estadual, até mesmo da região sul, algumas áreas poderão ficar até 15 dias sem energia elétrica por serem distantes e de difícil acesso. Na área urbana, a energia deveria voltar ainda nesta sexta-feira, 03.