Fotos mostram a estrutura original do Cine Emacite nos anos 60

Fotos históricas do Cine Emacite, registradas pelas lentes do fotógrafo Vitor Müller, estão no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs. Elas foram digitalizadas pelo pesquisador Adriano Ferreira Ramos.

Com as imagens é possível conhecer a estrutura original deste importante local de Mafra. O engenheiro Rubens Meister foi o grande responsável pelo projeto. O cinema foi concluído em 1961 e neste mesmo ano inaugurado em grande estilo, com acomodação para 901 pessoas. Sua arquitetura tem sido considerada uma das melhores do estado, com excelente acústica, tornando-se um dos mais modernos e perfeitos cinemas da época.

