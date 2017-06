Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Carro antigo colecionável

GOL BOXER 1983 EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇAO TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ;TODO EQUIPADO COM MOTOR FEITO RECENTEMENTE NA AGRICAR FOI TUDO ZERADO /5 PNEUS NOVOS.INTERIOR DO VEICOLO PERFEITO ;ELETRICA E MECANICA GERAL PERFEITA .DOCUMENTAÇAO OK