Apartamento em Curitiba

Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 260(5 minutos do Jardim Botânico e prox. UFPR)

Cristo Rei – Curitiba; Ap. 403 – Bl 02 (Estado de NOVO!)

2 Quartos, BWC, Sala e copa conjugadas, cozinha e área de serviço conjugadas. Com 1 vaga de garagem coberta no próprio Bloco.

Piso: laminado de madeira(cozinha, lavanderia e BWC: cerâmico)

Cozinha: armários, geladeira, fogão, micro-ondas;

Lavanderia: Lava-roupas automática Brastemp;

Sala: Sofá retrátil 2 lugares, rack p/TV;

Copa: mesa de canto(alemão) com 6 lugares;

Quarto 1: Cama-box p/casal, armários, mancebo;

Quarto 2: Cama-box p/solteiro com baú, armário grande c/3 portas;

BWC: box em blindex e aquecedor a gás.

O Condomínio oferece: Academia, Espaço Alimentação, Espaço Criança, Espaço Escritorio, Espaço Literario, Estação Cinema, Estação de ginástica, garage band, lan house, quadra gramada, salão de festas.Portaria 24 h.

-Todas as obrigações condominiais em dia, inclusive a chamada de capital p/realização de benfeitorias; IPTU 2016 quitado; livre de hipoteca, quitado e desocupado.

49 m2 área privativa; 69m2 área total(garagem 12m2)