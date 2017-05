Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Troco sítio por casa

Troco lindo sítio por casa em mafra ou rio negro PR Aceito Carro no negócio no valor de R$ 270.000.00 com 15.658,25M2 em são João dos cavalheiro, três barras a 1 km da BR 280 todo cercado lugar alto Plano , luz elétrica , água de poço com + de 800 pés de erva mate , 69 pinheiros araucária maioria dando pinhão mata nativa , aguada (Olho D\\\\\\\’Água), árvores frutíferas, churrasqueira, mesa e bancos de churrasqueira fogão a lenha, forno de assar pão, 2 galinheiros grandes com tela, um chiqueirão de alvenaria com 4 divisórias para criação de porcos, 1 rancho de ferramentas, 01 casa de alvenaria com MÓVEIS INCLUSO pronta para morar com 80M2 com cerâmica no chão, banheiro com box . interessados pode mandar seu e-mail que eu envio arquivo completo das fotos mais informações pelo Tel. 47-99671-0396 ou 47-98468-8904 com ALÌRIO