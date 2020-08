Neste dia 01 de agosto o Abrigo de Cães São Francisco de Assis completa nove anos de atividades. O abrigo tem grande importância para a cidade de Rio Negro, já que realiza um trabalho voluntário voltado às áreas da ação social e saúde pública.

É uma associação que não possui fins lucrativos ou político-partidários. Tem como missão resgatar e proporcionar uma vida digna aos animais vítimas do abandono, maus tratos ou abusos. O abrigo proporciona aos cães todos os cuidados necessários para que eles tenham uma boa recuperação, mas o grande objetivo é conseguir um lar para cada cachorro.

O Abrigo de Cães São Francisco de Assis não recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Não há recebimento de verba pública. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.

ABRIGO NÃO É “DEPÓSITO DE CÃES”

Muitas pessoas confundem “abrigo” com “depósito” e abandonam um cão achando que o abrigo tem a obrigação de recolher. O abrigo São Francisco de Assis está com sua capacidade máxima atingida. São 43 cães abrigados que recebem cuidados constantes e isso gera despesas mensais altas. É importante ressaltar que o abrigo não recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.

VEJA COMO COLABORAR COM ESTA BOA CAUSA:

– Com apenas R$ 5 por mês: é possível colaborar com o abrigo doando apenas R$ 5 por mês através de um carnê que pode ser obtido na Agropecuária Crie Bem. Há também cofrinhos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

– Doação em conta: você pode depositar o valor que desejar na conta do abrigo:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta Poupança: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de Cães São Francisco de Assis

Banco Sicoob

Número do banco: 756

Agência: 3035

Conta: 11.709-9

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de Cães São Francisco de Assis

– Nota Paraná: é possível ajudar o abrigo sem desembolsar uma moedinha sequer. Basta realizar uma compra sem CPF na nota e depositar o cupom fiscal em uma das urnas que estão devidamente identificadas com o logotipo do abrigo. Você também pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 ou (47) 99634-7589.

– Doação de ração e materiais de limpeza: o estoque de ração e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, já que é bastante utilizado diariamente. Você pode deixar a sua doação diretamente no abrigo aos sábados, ou na Agropecuária Crie Bem e Casa Turnes, que são pontos de coleta em Rio Negro. Os cães do abrigo consomem em média 800 kg de ração por mês. Entre os produtos de limpeza necessários estão: sabão em pó, detergente, desinfetante, pano de chão, vassoura/rodo, água sanitária, bombril, esponja, baldes e bacias.

– Caixa Solidária: comerciantes podem colaborar com o abrigo deixando uma “caixa solidária” para que as pessoas possam doar ração ou materiais de limpeza.

– Voluntário: ser voluntário é sempre muito bom! Você pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que você pode colaborar estão: bem estar animal, artes visuais (criação de anúncios gráficos para divulgação do abrigo), ajuda com divulgações nas redes sociais.