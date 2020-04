O Abrigo de Cães São Francisco de Assis em ação

Este cão da foto foi resgatado em situação crítica no bairro Alto. A bicheira estava comendo a cabeça do animal. Com a boa atitude de moradores e do abrigo de Rio Negro ele foi levado para a clínica veterinária Mario Cesar Rauen, onde está em tratamento.

Todo o tratamento está sendo custeado pelo Abrigo de Cães São Francisco de Assis, que além de abrigar diversos cães que foram resgatados e tratados, também realiza ações em comunidades da cidade de Rio Negro. Sempre na medida do possível o abrigo paga o tratamento clínico e castrações de cães em situações críticas em comunidades; depois conta com a ajuda de pessoas do bem para divulgar os cães na tentativa de achar um lar definitivo para eles. Ao adotar um cão de rua, o abrigo ajuda o cidadão com a castração do animal sempre que pode.

