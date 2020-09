Senado aprova reclusão de até cinco anos para maus-tratos contra cães ou gatos

O Senado aprovou nesta quarta-feira (9) em votação simbólica um projeto que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar cão ou gato.

O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar crimes desse tipo contra os animais.

A proposta, de autoria do deputado Fred Costa (Patriota-MG), j√° foi aprovada pela C√Ęmara. Por isso, agora, segue para a san√ß√£o do presidente Jair Bolsonaro.

O projeto altera a Lei de Crimes Ambientais. Atualmente, a legislação prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem pratica os atos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

A pena √© aumentada de um sexto a um ter√ßo se o crime causa a morte do animal. O termo “reclus√£o” indica que a puni√ß√£o pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto, a depender do tempo total da condena√ß√£o e dos antecedentes do r√©u.

Nesta terça-feira (8), protetores de animais fizeram um ato em frente ao Congresso contra os maus-tratos a cães e gatos e a favor da aprovação do projeto.

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) manifestou apoio à proposta, mas explicou que não necessariamente o texto levará os agressores de animais à cadeia.

‚ÄúEsses fatos ter√£o uma responsabilidade penal que n√£o comportar√° juizado especial, n√£o comportar√° composi√ß√£o civil de danos, n√£o comportar√° transa√ß√£o penal, n√£o comportar√° suspens√£o condicional do processo. Aquelas medidas despenalizadoras, pela natureza da pena, n√£o estar√£o previstas para esse tipo de acontecimento‚ÄĚ, afirmou.

‚ÄúSignifica que todos esses fatos gerar√£o cadeia? N√£o necessariamente. Cada caso ser√° avaliado √† luz de circunst√Ęncias judiciais, de provas, de elementos do processo para se chegar a uma conclus√£o. Pode ensejar uma priva√ß√£o da liberdade, mas pode ensejar tamb√©m uma substitui√ß√£o da priva√ß√£o de liberdade por penas restritivas de direitos‚ÄĚ, acrescentou o parlamentar de Minas Gerais.

‘Sensa√ß√£o de impunidade’

Relator da proposta no Senado, Fabiano Contarato (Rede-ES) diz que a atual legisla√ß√£o provoca, na sociedade, uma sensa√ß√£o de impunidade de atos cometidos contra c√£es e gatos ‚Äúem raz√£o da pena m√°xima para tal crime ser de um ano, com a consequente aplica√ß√£o do instituto da suspens√£o condicional do processo‚ÄĚ.

‚ÄúAo aumentar as penas, a proposi√ß√£o desestimula viola√ß√Ķes aos direitos dos animais, para que a crueldade contra esses seres vivos deixe de ser considerada banal ou corriqueira‚ÄĚ, afirmou o relator.

Contarato lembrou casos de maus-tratos a animais que tiveram repercuss√£o nacional, como o da cadela Manchinha, morta por um funcion√°rio de um supermercado em Osasco (SP), em 2018.

L√≠der do PSL, Major Olimpio (SP), comemorou a aprova√ß√£o da proposta. ‚ÄúChega dessa barbaridade. Recentemente, um c√£o teve as patas traseiras decepadas por uma foice em Minas Gerais. Absurdo isso. O povo brasileiro n√£o aceita esse tipo de barb√°rie contra animais. Temos 28,5 milh√Ķes de lares que t√™m cachorros e 12,5 milh√Ķes de casas que t√™m gatos. [A aprova√ß√£o] √© uma vit√≥ria para o povo brasileiro‚ÄĚ

O senador Telm√°rio Mota (PROS-RR) foi o √ļnico a manifestar voto contr√°rio ao projeto. Para ele, a sensibilidade em torno da causa animal est√° ‚Äúultrapassando o limite da raz√£o‚ÄĚ.

‚ÄúUma rela√ß√£o entre homem e animais tem que ser de amor, tem que ser de carinho, nada diferente disso. Eu penso dessa forma, mas o animal tem que ser tratado como animal, n√£o como gente‚ÄĚ, disse Telm√°rio.

Para defender o seu posicionamento, o senador citou o exemplo de uma pessoa que acolha muitos cachorros e que, depois, por dificuldades financeiras, n√£o consiga prover alimentos a todos.

‚ÄúA√≠ a coitada, que acolheu esses cachorros na rua, que receberam pedradas, que receberam atropelamento de carros, que ela botou na casa dela ‚Äď e ela deixou de dar comida para o filho dela ‚Äď, ela vai ser presa por maltratar animal‚ÄĚ, disse.

Fonte: G1