Animais não transmitem o novo coronavírus para humanos

A pandemia do novo coronav√≠rus n√£o afetou apenas os humanos. Em v√°rios pa√≠ses houve o aumento do n√ļmero de animais dom√©sticos abandonados. O medo de que os pets sejam vetores da Covid-19 pode ter colaborado para o problema, o que √© um equ√≠voco.

O risco de animais contra√≠rem Covid-19, ou contaminar seus pr√≥prios donos, praticamente n√£o existe. √Č o que explica o m√©dico veterin√°rio Paulo Abilio Varella Lisboa, pesquisador do Instituto de Comunica√ß√£o e Informa√ß√£o em Sa√ļde (ICICT), da Funda√ß√£o Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Ele acrescenta: em vez de perigo, animais dom√©sticos podem ser muito ben√©ficos para a sa√ļde, em tempos de isolamento, ao colaborarem para diminuir o estresse e a ansiedade dos humanos.

Em entrevista publicada no site da Fiocruz o veterinário explica os cuidados com a higiene dos bichos, que devem ser tomados mesmo fora do período pandêmico. Leia:

Qual o risco da Covid-19 para cães e gatos domésticos? Eles podem se contaminar e até morrer?

Paulo Abilio Lisboa: At√© agora, h√° menos de 25 relatos em todo o mundo de c√£es e gatos de estima√ß√£o infectados com SARS-CoV-2, e nenhum relato de animais positivos no Brasil. Al√©m disso, nenhum relat√≥rio oficial publicado sugere que animais de estima√ß√£o sejam fonte de infec√ß√£o para seres humanos. H√° evid√™ncias de que as infec√ß√Ķes nos animais s√£o geralmente resultado de um contato pr√≥ximo de pessoas ‚ÄĒ tutores ou tratadores ‚ÄĒ infectadas com Covid-19. Mas h√° pouca ou nenhuma evid√™ncia de que os animais dom√©sticos sejam facilmente infectados com SARS-CoV-2. E, considerando que a popula√ß√£o mundial de c√£es e gatos est√° em torno de 2 bilh√Ķes, o n√ļmero de animais infectados representa menos de 0,001% do total e, por isso, n√£o representa nenhum risco potencial de transmiss√£o para outros animais ou pessoas.

Mesmo que não se contaminem, cães e gatos domésticos podem transmitir a doença a seres humanos ou levar o vírus para dentro da casa de seus donos, oferecendo risco de contaminação?

Paulo Abilio Lisboa: N√£o h√° evid√™ncia ou estudos nesse sentido. Os poucos animais infectados parecem ter adquirido a infec√ß√£o dos seus donos, pelo contato direto, e n√£o o inverso. Tampouco h√° evid√™ncia de que animais sejam vetores mec√Ęnicos ou possam carregar o v√≠rus, ou que o v√≠rus possa se replicar nos animais.

O vírus pode grudar no pelo do animal? A sujeira que as patas trazem da rua pode representar risco? E as fezes e urina dos animais, podem transmitir o vírus?

Paulo Abilio Lisboa: Em teoria, um tutor pode infectar os animais atrav√©s do espirro ou da tosse e a partir de part√≠culas em suspens√£o. Por√©m n√£o h√° estudos que mostrem a perman√™ncia do v√≠rus nos tecidos cut√Ęneos (pele e pelos) de c√£es e gatos. Em teoria, animais que circulam ou possam ter acesso a √°reas contaminadas na rua poderiam carregar o v√≠rus para dentro de casa, mas n√£o h√° estudos demonstrando essa evid√™ncia. De qualquer forma, √© recomend√°vel a higieniza√ß√£o das patas e do focinho com uma combina√ß√£o de √°gua e sab√£o neutro em pano umedecido. Mas essa higieniza√ß√£o deveria ser feita habitualmente em todos os animais que v√£o √† rua, independentemente da epidemia. Sobre urina, fezes e tamb√©m saliva, n√£o h√° nenhum estudo ou evid√™ncia cientifica da transmiss√£o do v√≠rus.

√Č recomend√°vel os donos adotarem alguma mudan√ßa de atitude com seus animais dom√©sticos por causa da epidemia? Como, por exemplo, refor√ßar alguma medica√ß√£o preventiva ou mudar a alimenta√ß√£o?

Paulo Abilio Lisboa: N√£o h√° necessidade de nenhuma mudan√ßa. Os cuidados de sa√ļde j√° utilizados pelo dono devem ser mantidos, inclusive os calend√°rios de vacina√ß√£o e emerg√™ncias m√©dicas. As cl√≠nicas veterin√°rias e os profissionais veterin√°rios s√£o classificados como atividades essenciais e est√£o trabalhando normalmente.

Deve-se usar álcool em gel para limpar cães e gatos domésticos?

Paulo Abilio Lisboa: N√£o. O √°lcool em gel ou o √°lcool l√≠quido em todas as suas concentra√ß√Ķes pode ser abrasivo para a pele dos c√£es e gatos, principalmente se utilizado de forma rotineira ou cr√īnica, e ocasionar les√Ķes al√©rgicas ou t√≥picas.

Cloroquina pode ser usada também para cães e gatos?

Paulo Abilio Lisboa: Não. Não existe nenhuma indicação da cloroquina ou hidroxicloroquina para uso em animais, assim como os estudos não apontam sua eficácia nas pessoas.

√Č verdade que a epidemia aumentou o abandono de animais dom√©sticos por seus donos?

Paulo Abilio Lisboa: Percebemos um maior abandono por conta de not√≠cias veiculadas pela imprensa e a partir de ONGs e grupos de apoio e cuidados de animais. H√° tr√™s fatos a considerar. Em primeiro lugar, as not√≠cias iniciais de que c√£es e gatos foram infectados pelo SARS-CoV-2, o que gerou uma primeira onda de medo e abandonos por conta da desinforma√ß√£o e fake news. Em seguida, houve o abandono intencional, que possui duas caracter√≠sticas de cunho muito social. Em v√°rias regi√Ķes, fam√≠lias ou pessoas idosas ‚Äď que viviam de forma isolada ou sozinhas e que, por conta da quarentena, foram morar com outros parentes ‚Äď tiveram que migrar ou abandonar sua moradia e, em muitos casos, n√£o tiveram condi√ß√Ķes de levar o animal que morava com elas. Por outro lado, houve aspectos socioecon√īmicos: algumas pessoas, por desemprego ou diminui√ß√£o da renda, abandonaram animais pr√≥ximos a institui√ß√Ķes ou parques p√ļblicos, ou mesmo nas ruas, para diminuir a responsabilidade sobre os cuidados do animal. E, por fim, alguns tutores pediram ajuda exatamente por conta de pessoas que abandonaram as casas e deixaram os animais. E isso aconteceu de forma mundial, principalmente nos EUA, que tem os dois maiores abrigos de animais do mundo, em Denver e Nova York.

A notícia vinda da Europa de que os donos de gatos teriam alguma imunidade contra a Covid-19 faz sentido?

Paulo Abilio Lisboa: Tivemos relatos neste sentido, a partir da publica√ß√£o de uma m√©dica na Espanha, que observou que tutores de gatos tinham sinais menores em rela√ß√£o √† doen√ßa ou n√£o apresentavam sintomas. A informa√ß√£o da m√©dica da Espanha √© observacional e sem base cient√≠fica nenhuma. Por isso, n√£o devemos considerar essa hip√≥tese. Mas temos outro aspecto menos falado que √© o papel dos animais dom√©sticos na casa das pessoas, diminuindo a sensa√ß√£o de isolamento e criando um momento di√°rio de conv√≠vio e felicidade ‚Äď reduzindo assim o estresse e a ansiedade, contribuindo com a sa√ļde mental em tempos de isolamento. Pessoas felizes tem menos estresse e t√™m melhor escore imunol√≥gico, sendo naturalmente menos suscet√≠veis a doen√ßas.

Outros animais dom√©sticos ‚Äď como papagaios, can√°rios, periquitos, calopsitas, hamsters ‚Äď podem representar risco de contamina√ß√£o para seus donos?

Não temos evidências (relatos, estudos ou pesquisas) de outros pets se infectarem pelo SarsCov-2.

Morcegos, que eventualmente entram em casas, s√£o um risco de Covid-19 para os humanos? O SARS-CoV-2 veio mesmo de um morcego?

Paulo Abilio Lisboa: Não, morcegos não representam risco. No Brasil a maior preocupação em relação aos morcegos é a possível transmissão do vírus da raiva. Sobre a origem do SARS-CoV-2, temos dois cenários possíveis. O primeiro tem o vírus evoluindo através de seleção natural em um hospedeiro não humano e pulando para humanos. Não há casos documentados de transmissão de um coronavírus de morcego para humanos. Mas todos os coronavírus anteriores passaram por um hospedeiro mamífero intermediário antes da infecção humana. A identidade do hospedeiro intermediário SARS-CoV-2 é atualmente desconhecida, mas vários animais foram sugeridos, principalmente pangolins. Em um cenário alternativo, uma versão não patogênica do vírus teria pulado de um hospedeiro animal para humano e depois evoluído dentro de humanos para seu estado patogênico atual. Mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada até o momento.

E os micos que entram pelas janelas em alguns prédios e casas próximo de matas? Apresentam risco?

Paulo Abilio Lisboa: Também não há qualquer relato de infecção do Sars-CoV-2 em primatas. Assim, não há risco de transmissão de micos ou primatas para o homem.

E nas fazendas? Vacas, cavalos, cabras, patos, porcos, esses animais trazem algum risco?

Paulo Abilio Lisboa: Não temos nenhum relato de infecção de Sars-CoV-2 em animais de produção. Assim, também não há risco de transmissão.

Fonte: Site da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Link: https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisador-esclarece-quais-cuidados-devem-ser-tomados-com-os-animais-domesticos