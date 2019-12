Selecione a categoria desejada Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Curso de Frentista em Mafra

Atenção, moradores de Mafra, Rio Negro e região!

Você que está desempregado ou que deseja aumentar suas chances de conseguir um ótimo emprego, esta mensagem é pra você!

Começa na próxima semana o CURSO DE FRENTISTA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

DA JOBCENTER TREINAMENTOS PROFISSIONAIS

Pela primeira vez em Mafra!!!

Turmas : Manhã, Tarde ou Noite!!

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE DE APRENDER UMA NOVA PROFISSÃO E GARANTIR O SEU EMPREGO EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE TODO O BRASIL

POUCAS VAGAS, GARANTA A SUA!!

Faça o curso de Frentista para Postos de Combustíveis e garanta encaminhamento para estágios, certificado e apostila grátis.

curso para ambos os sexos, com qualquer escolaridade, sem limite de idade.

Curso de curta duração, TAXA ÚNICA, sem cobrança de mensalidades!

As empresas estão contratando, mas só querem os candidatos mais qualificados.

Informações e inscrições ATRAVÉS DO WHATSAPP (47) 9 9636-3646 No Facebook Ou na Sindicato dos Motoristas de Mafra, local onde será o curso.