Plataforma VibratÃ³ria Move It Polishop Pv-50; dobrÃ¡vel e bivolt

Plataforma Vibratória Move It Polishop Pv-50; dobrável e bivolt

Você tem um dia corrido, sabe que precisa se exercitar mas não dispõe de tempo para isso?

Com Power Move It você exercita o corpo todo de uma só vez, sem sair do conforto da sua casa.

Potencializa cada movimento que você faz, seja um abdominal ou um agachamento, com sua potente Vibração Tridirecional que envolve e estimula cada músculo do seu corpo!

E se os pneuzinhos estão incomodando, suba na Move It Full e faça divertidos movimentos laterais, que agem diretamente na cintura e no abdômen para você modelar o corpo que sempre desejou!

Tenha segurança para dar “tchauzinho”, sem se incomodar com a flacidez que tanto incomoda, possui Bodycords que intensificam os exercícios de braços e ombros de uma forma divertida.

Escolha a melhor intensidade para você e para seu treino: possui três níveis de vibração para iniciantes e avançados.

Dobrável, Power Move It Full cabe debaixo da cama, no armário e em qualquer cantinho, sem incomodar!