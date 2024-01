Selecione a categoria desejada Apoio ao Empreendedor Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Casa de material em área central de Mafra por R$ 160 mil

Casa de material área central de Mafra. Com portas de alumínio e janelas blindex. Cobertura telha ecológica, madeira de cambará. Contem três quartos, sala cozinha conjugada, garagem, banheiro, lavanderia, com uma cozinha com fogão e forno embutido. Quintal amplo, com mudas frutíferas e verduras. Com asfalto, IPTU , escritura tudo em dia. Aceita-se carro e o restante em dinheiro.