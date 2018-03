2º Pedágio Solidário do Abrigo de Cães São Francisco de Assis

No s√°bado, dia 10, o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis realizar√° o seu 2¬ļ Ped√°gio Solid√°rio no centro de Rio Negro. Os volunt√°rios do abrigo estar√£o recolhendo as doa√ß√Ķes das 9h √†s 13h na Pra√ßa Jo√£o Pessoa. Toda ajuda √© sempre muito bem-vinda e muito importante. Estenda sua a m√£o para ajudar 40 c√£es que foram resgatados de situa√ß√Ķes desumanas.

√Č importante ressaltar que o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis n√£o recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. N√£o h√° recebimento de verba p√ļblica. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes.

SUA AJUDA FAZ TODA A DIFERENÇA

Al√©m de manter os c√£es abrigados, a associa√ß√£o tamb√©m realiza ‚Äď na medida do poss√≠vel ‚Äď o resgate e assist√™ncia de c√£es feridos com exames laboratoriais e de Raio-X, e, posteriormente, mant√©m os cuidados constantes com a medica√ß√£o necess√°ria. Todos os c√£es s√£o castrados, desvermifugados e recebem a vacina √Čctupla para sua imuniza√ß√£o. O custo m√©dio entre a chegada de um c√£o na cl√≠nica e sua total recupera√ß√£o pode ultrapassar R$ 1.500,00. Portanto, toda ajuda √© sempre muito bem-vinda e faz toda a diferen√ßa. Ao colaborar com o abrigo voc√™ estar√° salvando a vida de muitos c√£es.

Em agosto deste ano o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis completar√° sete anos de atividades. √Č uma associa√ß√£o situada na cidade de Rio Negro-PR e n√£o possui fins lucrativos ou pol√≠tico-partid√°rios. Tem como miss√£o resgatar e proporcionar uma vida digna aos animais v√≠timas do abandono, maus tratos ou abusos. O abrigo proporciona aos c√£es todos os cuidados necess√°rios para que eles tenham uma boa recupera√ß√£o, mas o grande objetivo √© conseguir um lar para cada cachorro.

Incentive e motive a solidariedade, pois gestos como esse fazem muita diferen√ßa para uma institui√ß√£o como o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis, que depende de doa√ß√Ķes para manter seus 40 c√£es resgatados do abandono e outras situa√ß√Ķes de crueldade.

COMO AJUDAR O ABRIGO

A sua visita já é algo muito importante, pois os cães adoram receber carinho e atenção. Mas você também pode colaborar com o abrigo de várias maneiras. Confira:

– Doa√ß√£o de ra√ß√Ķes e materiais de limpeza: o estoque de ra√ß√£o e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, j√° que √© bastante utilizado diariamente. Voc√™ pode deixar a sua doa√ß√£o diretamente no abrigo aos s√°bados, ou na Agropecu√°ria Crie Bem e Casa Turnes, que s√£o pontos de coleta em Rio Negro. Os c√£es do abrigo consomem em m√©dia 800 kg de ra√ß√£o por m√™s. Entre os produtos de limpeza necess√°rios est√£o: sab√£o em p√≥, detergente, desinfetante, pano de ch√£o, vassoura/rodo, √°gua sanit√°ria, bombril, esponja, baldes e bacias.

– Volunt√°rio: ser volunt√°rio √© sempre muito bom! Voc√™ pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que voc√™ pode colaborar est√£o: bem estar animal, artes visuais (cria√ß√£o de an√ļncios gr√°ficos para divulga√ß√£o do abrigo), ajuda com divulga√ß√Ķes nas redes sociais.

РDoação de valores: a partir de R$ 5,00 por mês você se torna um importante colaborador do abrigo. Você pode depositar o valor na conta:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

Ou se preferir, você pode doar através do carnê que se encontra na Agropecuária Crie Bem, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro. Há também cofrinhos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. Basta depositar o valor que deseja doar.

РDoação através do Nota Paraná: é possível ajudar o Abrigo de Cães São Francisco de Assis sem desembolsar uma moedinha sequer. Basta apenas doar o seu documento de Nota Fiscal. O abrigo possui parceria com diversos estabelecimentos comerciais que mantém a urna do Programa Nota Paraná a disposição para sua doação. Basta realizar uma compra sem CPF na nota e depositar o cupom fiscal em uma das urnas que estão devidamente identificadas com o logotipo do abrigo. Você também pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 ou (47) 99634-7589.

CAMPANHA ‚ÄúCASTRA√á√ÉO √Č A SOLU√á√ÉO‚ÄĚ

Na compra de um adesivo da campanha “Castra√ß√£o √© a solu√ß√£o” voc√™ estar√° ajudando a diminuir o n√ļmero de c√£es abandonados nas ruas da cidade. O valor arrecadado com a venda dos adesivos ser√° revertido em castra√ß√Ķes de cachorrinhas que est√£o prenhas nas ruas, cadelas no cio, ou cadela com filhotes abandonados pelas ruas. √Č poss√≠vel obter o adesivo na Agropecu√°ria Crie Bem, Sal√£o Femina ou na lojinha do abrigo aos s√°bados. Custa apenas R$ 2,00.