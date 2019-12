A importância do Abrigo de Cães São Francisco de Assis

O Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis tem grande import√Ęncia para a cidade de Rio Negro, j√° que realiza um trabalho volunt√°rio voltado √†s √°reas da a√ß√£o social e sa√ļde p√ļblica. √Č uma associa√ß√£o que n√£o possui fins lucrativos ou pol√≠tico-partid√°rios. Tem como miss√£o resgatar e proporcionar uma vida digna aos animais v√≠timas do abandono, maus tratos ou abusos. O abrigo proporciona aos c√£es todos os cuidados necess√°rios para que eles tenham uma boa recupera√ß√£o, mas o grande objetivo √© conseguir um lar para cada cachorro.

CONCESS√ÉO DO IM√ďVEL

No √ļltimo dia 6 foi assinada a concess√£o do im√≥vel da Prefeitura Municipal de Rio Negro para o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis. A concess√£o proporciona a autonomia para que o abrigo continue realizando o trabalho no local, mas n√£o h√° recebimento de ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. N√£o h√° recebimento de verba p√ļblica. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes.

ABRIGO N√ÉO √Č ‚ÄúDEP√ďSITO DE C√ÉES‚ÄĚ

Muitas pessoas confundem ‚Äúabrigo‚ÄĚ com ‚Äúdep√≥sito‚ÄĚ e abandonam um c√£o achando que o abrigo tem a obriga√ß√£o de recolher. O abrigo S√£o Francisco de Assis est√° com sua capacidade m√°xima atingida. S√£o 42 c√£es abrigados que recebem cuidados constantes e isso gera despesas mensais altas. √Č importante ressaltar novamente que o abrigo n√£o recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes. Como est√° com a capacidade m√°xima atingida, sempre que √© poss√≠vel o abrigo ajuda no resgate e tratamento de c√£es abandonados. Posteriormente os volunt√°rios realizam a divulga√ß√£o para encontrar uma fam√≠lia que adote o c√£o. Ao ser adotado o abrigo realiza a castra√ß√£o.

O ABRIGO EM AÇÃO

Durante os oito anos de atividades v√°rias a√ß√Ķes foram realizadas em prol da causa animal. Somente em 2019 houve diversos casos que contaram com o importante trabalho dos volunt√°rios do abrigo. Foram v√°rios resgates, tratamentos em cl√≠nica veterin√°ria e castra√ß√Ķes realizadas pelo abrigo com a importante ajuda da popula√ß√£o que conhece a import√Ęncia da associa√ß√£o e colabora com doa√ß√Ķes. Volunt√°rios do abrigo tamb√©m constroem casinhas para c√£es comunit√°rios.

Clique aqui e veja diversas fotos de “antes e depois” dos c√£es resgatados.

LUTA CONTRA O ABANDONO

O Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis possui c√Ęmeras de monitoramento com o objetivo de preservar a seguran√ßa do local e tamb√©m para flagrar abandonos de c√£es, fato este que vem acontecendo com frequ√™ncia, infelizmente.

Abandono de animais √© crime previsto pela Lei Federal 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), pass√≠vel de multa ou deten√ß√£o. Com as c√Ęmeras instaladas no abrigo, as pessoas e ve√≠culos envolvidos em casos de abandonos s√£o identificados. A m√° a√ß√£o √© devidamente registrada com Boletim de Ocorr√™ncia pela assessoria jur√≠dica do abrigo e as pessoas identificadas respondem na Justi√ßa pelo crime de abandono.

O abrigo preza pela aplicação da Lei, então todos os casos de abandonos são registrados e tem como objetivo punir e conscientizar os envolvidos e acabar com essas maldades, pois quem mais sofre com isso são os cães abandonados.

CONHEÇA

S√≥ quem conhece o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis sabe o qu√£o importante ele √© para a cidade de Rio Negro. Ainda n√£o conhece o trabalho? Acompanhe as a√ß√Ķes pelo Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100017624417402) ou aqui no blog.

VEJA COMO COLABORAR COM ESTA BOA CAUSA:

‚Äď Com apenas R$ 5 por m√™s: √© poss√≠vel colaborar com o abrigo doando apenas R$ 5 por m√™s atrav√©s de um carn√™ que pode ser obtido na Agropecu√°ria Crie Bem. H√° tamb√©m cofrinhos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

‚Äď Doa√ß√£o em conta: voc√™ pode depositar o valor que desejar na conta do abrigo:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta Poupança: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

Banco Sicoob

N√ļmero do banco: 756

Agência: 3035

Conta: 11.709-9

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

‚Äď Nota Paran√°: √© poss√≠vel ajudar o abrigo sem desembolsar uma moedinha sequer. Basta realizar uma compra sem CPF na nota e depositar o cupom fiscal em uma das urnas que est√£o devidamente identificadas com o logotipo do abrigo. Voc√™ tamb√©m pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 ou (47) 99634-7589.

‚Äď Doa√ß√£o de ra√ß√£o e materiais de limpeza: o estoque de ra√ß√£o e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, j√° que √© bastante utilizado diariamente. Voc√™ pode deixar a sua doa√ß√£o diretamente no abrigo aos s√°bados, ou na Agropecu√°ria Crie Bem e Casa Turnes, que s√£o pontos de coleta em Rio Negro. Os c√£es do abrigo consomem em m√©dia 800 kg de ra√ß√£o por m√™s. Entre os produtos de limpeza necess√°rios est√£o: sab√£o em p√≥, detergente, desinfetante, pano de ch√£o, vassoura/rodo, √°gua sanit√°ria, bombril, esponja, baldes e bacias.

‚Äď Caixa Solid√°ria: comerciantes podem colaborar com o abrigo deixando uma ‚Äúcaixa solid√°ria‚ÄĚ para que as pessoas possam doar ra√ß√£o ou materiais de limpeza.

‚Äď Volunt√°rio: ser volunt√°rio √© sempre muito bom! Voc√™ pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que voc√™ pode colaborar est√£o: bem estar animal, artes visuais (cria√ß√£o de an√ļncios gr√°ficos para divulga√ß√£o do abrigo), ajuda com divulga√ß√Ķes nas redes sociais.