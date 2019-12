Abandono de animais é um crime que aumenta no fim do ano

Abandonar ou maltratar animais é crime! Saiba como denunciar caso presencie alguma situação

O abandono de animais é recorrente no Brasil e no período de festas de fim de ano essa prática aumenta. Segundo algumas pesquisas, o índice de abandono cresce em torno de 30% nesta época. Muitas pessoas se preocupam somente em deixar tudo pronto para o novo ano que se aproxima, e muitas vezes só pensam nas férias. Quem sofre com isso são os animais de estimação que precisam de atenção e cuidados.

Infelizmente, muitos animais acabam sendo abandonados porque seus donos não se preocupam mais, ou alegam não ter espaço e/ou tempo para eles. Outros fogem por medo dos fogos de artifícios na virada do ano e nem sempre são procurados pelos donos que não se importam mais (e isso também caracteriza abandono). Assim, os animais que antes tinham um lar perdem tudo e precisam se acostumar com a dura realidade de viver na rua. Com o abandono o animal fica exposto a vários riscos, como de ser atropelado, receber maus tratos, contrair doenças e passar fome e sede.

ANIMAIS NÃO SÃO BRINQUEDOS

Possuir um animal de estimação exige muita responsabilidade. Eles não são brinquedos para serem descartados assim que passa a vontade de brincar com eles, ou quando deixam de serem filhotes lindos e fofos. Ao crescerem os animais precisam da mesma atenção que recebiam quando eram filhotes. Quem viaja bastante ou fica fora de casa por um longo período deve levar isso em consideração antes de ter um animal de estimação. O ideal, também, é não dar animais como presentes de Natal.

DENUNCIE

Abandonar animais n√£o √© uma op√ß√£o, mas sim um crime. Denunciar maus tratos ou abandono aos animais √© a √ļnica forma de dar o verdadeiro valor aos direitos dos bichinhos e contribuir para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade.

Confirmado o crime, colha evidências (podem ser fotos ou vídeos) e testemunhos que comprovem a situação e compareça à delegacia mais próxima de sua casa para lavrar um Termo Circunstanciado, citando o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (no 9.605/98).

A Lei dos Crimes Ambientais pune todo aquele, seja pessoa f√≠sica ou jur√≠dica (empresa), que pratique crimes contra a natureza e os animais. As penas variam de multas a pris√£o. As den√ļncias devem ser feitas diretamente em uma delegacia de pol√≠cia. Procure o escriv√£o de pol√≠cia e conte o que aconteceu.

Caso n√£o receba um bom atendimento na delegacia, procure a Ouvidoria ou a Corregedoria da Pol√≠cia Civil, levando o nome da equipe que o atendeu na delegacia. Em √ļltimo caso, procure o Minist√©rio P√ļblico.

ABRIGO N√ÉO √Č ‚ÄúDEP√ďSITO DE C√ÉES‚ÄĚ

O Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis tem grande import√Ęncia para a cidade de Rio Negro, j√° que realiza um trabalho volunt√°rio voltado √†s √°reas da a√ß√£o social e sa√ļde p√ļblica. √Č uma associa√ß√£o que n√£o possui fins lucrativos ou pol√≠tico-partid√°rios. Tem como miss√£o resgatar e proporcionar uma vida digna aos animais v√≠timas do abandono, maus tratos ou abusos. O abrigo proporciona aos c√£es todos os cuidados necess√°rios para que eles tenham uma boa recupera√ß√£o, mas o grande objetivo √© conseguir um lar para cada cachorro.

Muitas pessoas confundem ‚Äúabrigo‚ÄĚ com ‚Äúdep√≥sito‚ÄĚ e abandonam um c√£o achando que o abrigo tem a obriga√ß√£o de recolher. O abrigo S√£o Francisco de Assis est√° com sua capacidade m√°xima atingida. S√£o 42 c√£es abrigados que recebem cuidados constantes e isso gera despesas mensais altas. √Č importante ressaltar novamente que o abrigo n√£o recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes. Como est√° com a capacidade m√°xima atingida, sempre que √© poss√≠vel o abrigo ajuda no resgate e tratamento de c√£es abandonados. Posteriormente os volunt√°rios realizam a divulga√ß√£o para encontrar uma fam√≠lia que adote o c√£o. Ao ser adotado o abrigo realiza a castra√ß√£o.