Adote uma cartinha e ajude os cães do Abrigo São Francisco de Assis

Para este Natal de 2019 o Abrigo de Cães São Francisco de Assis novamente possui uma árvore física com cartinhas, onde a população pode colaborar doando mimos para os cães. As cartinhas estão na Agropecuária Crie Bem e Clínica Veterinária Mário Rauen e Alana Wolf Rauen, e também na Agropecuária Grossel.

Para doar √© muito simples: basta escolher qual cartinha vai apadrinhar e deixar seu mimo ali mesmo na √°rvore. Lembre-se de deixar o seu nome e o nome do ‚Äúaumiguinho‚ÄĚ que vai receber a sua doa√ß√£o. A cartinha voc√™ pode levar de recorda√ß√£o.

As cartinhas publicadas no Facebook do abrigo e as cartinhas físicas são diferentes. Cada uma é um mimo diferente.

Vamos fazer do Natal de 2019 ainda melhor que o de 2018? Corre l√° e colabore! As doa√ß√Ķes podem ser deixadas at√© o dia 21/12.

O abrigo agradece o servi√ßo prestado pela profissional Tatiane Cariolatti Mazur e seu esposo William Mazur da Lettra Comunica√ß√£o, que mais um ano doou os cart√Ķes para que os c√£es tenham um Natal ainda mais m√°gico. ‚ÄúAl√©m do excelente servi√ßo prestado! Fica aqui nosso agradecimento e tamb√©m nossa indica√ß√£o de servi√ßo de qualidade‚ÄĚ.