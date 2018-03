Adote uma cartinha e doe mimos para os cães do Abrigo São Francisco de Assis

Nesta Páscoa o Abrigo de Cães São Francisco de Assis lançou um evento especial para a arrecadação de petiscos para os cães. Você pode doar bifinhos, um pacote de bolacha doce (tipo Maria) ou uma lata de patê canino e assim deixar os cães mais felizes nesta Páscoa. As doações podem ser deixadas na loja Crie Bem, em Rio Negro.

É importante ressaltar que o Abrigo de Cães São Francisco de Assis não recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Não há recebimento de verba pública. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.

Clique na imagem para ampliar: