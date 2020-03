Como usar o Nota Paraná para ajudar o abrigo de cães de Rio Negro

O abrigo de c√£es S√£o Francisco de Assis, de Rio Negro, depende da ajuda da popula√ß√£o para manter ativos os excelentes servi√ßos prestados, pois n√£o h√° recebimento de ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. N√£o h√° recebimento de verba p√ļblica. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes.

Uma das formas de ajudar o abrigo é utilizando facilmente o Nota Paraná:

Basta realizar uma compra em Rio Negro ou em outra cidade da regi√£o metropolitana de Curitiba sem colocar o CPF na nota. Depois √© s√≥ depositar a nota em uma das urnas que est√£o identificadas com o logotipo do abrigo em diversos estabelecimentos, como mercados e lojas. Voc√™ tamb√©m pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 (n√ļmero usado apenas para o registro das notas).

VOC√ä TAMB√ČM PODE AJUDAR O ABRIGO DE OUTRAS MANEIRAS:

‚Äď Com apenas R$ 5 por m√™s: √© poss√≠vel colaborar com o abrigo doando apenas R$ 5 por m√™s atrav√©s de um carn√™ que pode ser obtido na Agropecu√°ria Crie Bem.

‚Äď Doa√ß√£o em conta: voc√™ pode depositar o valor que desejar na conta do abrigo:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta Poupança: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

Banco Sicoob

N√ļmero do banco: 756

Agência: 3035

Conta: 11.709-9

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

‚Äď Doa√ß√£o de ra√ß√£o e materiais de limpeza: o estoque de ra√ß√£o e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, j√° que √© bastante utilizado diariamente. Voc√™ pode deixar a sua doa√ß√£o diretamente no abrigo aos s√°bados, ou na Agropecu√°ria Crie Bem e Casa Turnes, que s√£o pontos de coleta em Rio Negro. Os c√£es do abrigo consomem em m√©dia 800 kg de ra√ß√£o por m√™s. Entre os produtos de limpeza necess√°rios est√£o: sab√£o em p√≥, detergente, desinfetante, pano de ch√£o, vassoura/rodo, √°gua sanit√°ria, bombril, esponja, baldes e bacias.

‚Äď Caixa Solid√°ria: comerciantes podem colaborar com o abrigo deixando uma ‚Äúcaixa solid√°ria‚ÄĚ para que as pessoas possam doar ra√ß√£o ou materiais de limpeza.

‚Äď Volunt√°rio: ser volunt√°rio √© sempre muito bom! Voc√™ pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que voc√™ pode colaborar est√£o: bem estar animal, artes visuais (cria√ß√£o de an√ļncios gr√°ficos para divulga√ß√£o do abrigo), ajuda com divulga√ß√Ķes nas redes sociais.

SOBRE O NOTA PARAN√Ā

O Nota Paran√° √© um programa de est√≠mulo √† cidadania fiscal no estado do Paran√°, que tem por objetivo incentivar os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal. As entidades paranaenses sem fins lucrativos que atuam nas √°reas de assist√™ncia social, cultural, esportiva, sa√ļde, defesa e prote√ß√£o animal podem se beneficiar do Programa Nota Paran√° recebendo cr√©ditos e bilhetes para concorrer aos sorteios a partir de:

– Notas Fiscais Eletr√īnicas (NF-e) relativos √†s suas aquisi√ß√Ķes pr√≥prias;

– Notas Fiscais ao Consumidor Eletr√īnicas (NFC-e), sem CPF, depositados em urnas nos estabelecimentos e digitados no sistema Nota Paran√°;

– Notas Fiscais ao Consumidor Eletr√īnicas (NFC-e), sem CPF, digitadas pelos pr√≥prios consumidores a favor da entidade no sistema da Nota Paran√°.