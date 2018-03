Fotos do 2º Pedágio Solidário do Abrigo de Cães São Francisco de Assis

Os au aumiguinhos agradecem a todos que colaboraram no 2º Pedágio Solidário do Abrigo de Cães São Francisco de Assis.  Toda ajuda é sempre muito importante e faz toda a diferença na vida dos cães que são resgatados, tratados e abrigados.

É importante ressaltar que o Abrigo de Cães São Francisco de Assis não recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Não há recebimento de verba pública. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.